| B.V.

El niu ideològic de l'extrema dreta de l'Estat espanyol és Barcelona. Així ho ha explicat el fotoperiodista Jordi Borràs, durant la presentació de l'informe L'extrema dreta, un fenomen europeu. El també col·laborador d'El Món ha argumentat que a Espanya hi ha un triangle de la ultradreta, format per Madrid, València i Barcelona. Segons Borràs, la capital catalana sempre ha estat "el motor ideològic de l'extrema dreta". A més, mira cap a Europa i no cap a Madrid, tal i com va fer la PxC de Josep Anglada.

Al seu torn, el moviment ultra a Madrid depèn de la nostàlgia del règim franquista, de manera que s’inhabilita per crear consignes atractives, "i per això no avança", "És una extrema dreta inútil", ha afegit. D'altra banda, l'extrema dreta a València no ha tingut mai un full de ruta clar. "Estan descol·locats, desfets i desorientats", ha justificat Borràs.