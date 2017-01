El jutge De la Mata manté en llibertat Oleguer Pujol

| Parlament

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha decidit mantenir en llibertat provisional Oleguer Pujol Ferrusola, fill petit de l'expresident de la Generalitat, malgrat la petició del fiscal anticorrupció José Grinda, que reclamava presó incondicional per reiteració en el delicte de blanqueig de diners. El jutge, però, li imposa com a mesures cautelars l'obligació de comparèixer quinzenalment al jutjat més pròxim al seu domicili, la retirada del passaport i la prohibició d'abandonar l'Estat. El magistrat argumenta que la Fiscalia només disposa d'incidis sobre la possibilitat que Oleguer Pujol continués blanquejant capitals després de les regularitzacions que va fer els anys 2012 i 2014. Amb tot, també retreu a Pujol que no col·labori amb la investigació.