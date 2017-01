| ACN

“Nosaltres, com el president Puigdemont, no hem vingut a guanyar res personal ni a salvar el cul, en això ens assemblem a Puigdemont”, ha dit el diputat Benet Salellas durant la seva intervenció a la conferència de la CUP Tombem el règim, construïm la República. Per aquesta similitud, els cupaires han demanat al president que “s’impliqui molt més en les decisions que s’han de prendre en els propers mesos, i volem que Puigdemont vingui també a treballar en els pressupostos, perquè fins ara no han anat com esperàvem”, ha lamentat Salellas.

I és que la CUP ha denunciat que si bé el Govern assegura que ha posat sobre la taula moltes ofertes per convèncer els cuparies, el cert és que “no han cedit en res en dues qüestions que són de país, l’escola pública i un sistema fiscal més just”. En aquest sentit, la CUP considera que si Puigdemont participa directament de les negociacions, l’acord estarà més proper. “Creiem que el president ha de donar el missatge que es volen revertir les retallades i redistribuir la riquesa, perquè ara tenim un país trencat, i amb aquest missatge ampliarem la base per guanyar el referèndum”, ha conclòs Salellas.