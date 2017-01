| RTVE

El govern espanyol torna a ajornar l’aprovació del mecanisme que ha de permetre el retorn de les clàusules sòl sense que els afectats hagin de recórrer als jutjats, segons han confirmat fonts del Ministeri d’Economia a l’ACN. De fet ja estava previst que s’aprovés en l’últim Consell de Ministres de l’any passat i no es va fer. Aquest dijous, el ministre de Justícia, Rafael Català, va advertir que els bancs no disposen de “mitjans materials” ni “gent suficient” per gestionar les devolucions de les clàusules sòl en tres mesos. D’aquesta manera, posava en qüestió el mecanisme que, segons havia avançat el conseller d’Economia, Luis de Guindos, que aquesta mateixa setmana havia explicat que el mecanisme facilitarà acords extrajudicials en un termini de tres mesos. A més, De Guindos va donar per fet que el mecanisme s’aprovaria aquest divendres, fet que no es produirà.