La conferència Tombem el règim, construïm la República, organitzada per la CUP a les portes d'una setmana important per als pressupostos, i per tant, per al futur del full de ruta, ha aconseguit una imatge d'unitat del sobiranisme i l'independentisme. Com a mínim, per escoltar la conferència. Al Museu d'Història de la ciutat hi han anat el president del grup parlamentari de JxSí i membre del PDeCAT, Jordi Turull, la diputada i membre de la mesa del Parlament Anna Simó (ERC), el diputat d'ERC a Madrid Joan Tardà i el líder d'En Comú Podem, Xavier Domènech, que han compartit les primeres files amb diputats i diputades de la CUP. Pocs minuts després, s'hi han afegit el diputat i membre de la Mesa del Parlament Joan Josep Nuet (EUiA) i el líder de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachin.

Converses disteses abans de començar la conferència i bona sintonia entre aquests representants polítics.