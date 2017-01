Una baralla per mig quilo de marihuana acaba amb almenys 4 imputats

| Google Maps

Una baralla entre dos grups de persones per mig quilo de marihuana que hi havia en un pis va acabar amb almenys 4 imputats la nit de dilluns, 9 de gener, a Sant Cugat.

Segons ha pogut saber el TOT, els dos grups s'estaven barallant al carrer per temes relacionats amb la marihuana. Una de les llogateres del pis, on estava la marihuana, va trucar a la Policia Local per demanar ajuda. Aquests, ràpidament es va personar al lloc dels fets, entre el carrer Sallés i el carrer Hospital.

Quan la Policia Local va arribar, els agents de seguretat es van trobar amb el mig quilo de marihuana dins del pis. A més, van trobar diverses bosses per vendre la droga i aparells per tractar-la.

La Policia va imputar almenys 4 persones per un delicte contra la salut pública. A hores d'ara, l'assumpte ha passat a disposició judicial.