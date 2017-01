Dr. Estivill: "A partir dels 7 mesos es pot veure si un bebè té problemes d'insomni"

| Cedida

El títol de la seva xerrada és 'Infants descansats, infants feliços'. Els que no descansen prou, no ho són de feliços?

El son és un taller de reparació i restauració. Tot el que gastem i aprenem durant el dia, ho reparem i ho guardem durant la nit. Per tant, si no dormim el suficient, és a dir, el taller no té prou temps per reparar el que hem gastat i assimilar el que hem après, no estarem bé l'endemà. Això en els infants és molt evident. Un infant de 3-4 anys que gasta molta energia durant el dia i aprèn moltes coses, necessita dormir 11 hores. Si no ho fa, les conseqüències les tindrà l'endemà, en forma d'irritabilitat, mal humor o trastorn de conducta, problemes escolars, talla baixa i, fins i tot, menys coeficient intel·lectual. Totes aquestes conseqüències estan demostrades científicament i publicades en revistes mèdiques. Per tant, els infants que dormen bé, i també els adults, seran més feliços que els que dormen malament, com els adults.

En quin moment o edat es pot considerar que un infant no dorm el que hauria? Tenint en compte que en els primers mesos de vida es desperten cada tres o quatre per menjar?

Des del naixement fins als 5 anys els infants tenen un son polifàsic, és a dir, dormen a trossets. A partir dels 7-8 mesos, la pausa nocturna ja pot ser d'11 hores, però han de fer encara tres trossets més de son, que són: les migdiades.

A partir dels dos anys fan dues fases de son, la nocturna d'11 hores i la migdiada. Si un nen de 7 mesos no dorm les 11h hores nocturnes més les tres migdiades, ja es pot considerar que té un problema d'insomni. Abans és normal que dormin sense ritme, és a dir, fan trossets de son de 3-4 hores durant les 24 hores del dia. I això, és totalment normal.

I quines poden ser les causes d'insomni en un infant?

Les causes poden ser mèdiques, que ha de descartar el pediatre o de mals hàbits i aquí és on avui dia sabem com ensenyar aquests hàbits als pares perquè els ho ensenyin als seus fills.

Com es pot solucionar?

En el primer cas, tractant la causa mèdica. En el segon, aplicant les rutines adequades. És el que expliquem en el nostre llibre 'Duermete nió versión actualizada' on ensenyem a implantar bons hàbits des del primer dia de vida.

Com afecta en el desenvolupament d'un infant el fet de no dormir les hores que cal o correctament?

Afecta amb cansament, apatia, mala conducta, irritabilitat i mal humor, poca concentració i amb problemes de creixement i coeficient intel·lectual. Ja que les neurones es multipliquen i fan sinapsis durant el son. Com més sinapsis més alt és el coeficient intel·lectual. Un son interromput fa que hi hagi menys connexions neuronals.

Hi ha alguna manera de poder ajudar, com a pares, a l'infant a tenir uns bons hàbits de son? Quina?

És molt senzill si els pares fan les coses bé. Un hàbit és una conducta que es pot ensenyar. Només cal repetir-la tranquil·lament cada dia igual.

Si els pares estan tranquils i comuniquen bones rutines, l'infant les aprèn molt ràpidament. És el que passa a les escoles bressol. Infants molt petits tenen uns magnífics hàbits i el mèrit és de les educadores.

El mateix passa a casa si els pares fan les coses bé. Un infant que dorm bé és perquè té uns pares que li han ensenyat bé. No aprenen sols. El mèrit és dels pares, no de l'infant.