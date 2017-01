"Necessitem que els pressupostos hi siguin", ha defensat Sabater, que ha demanat "un esforç a banda i banda" perquè els comptes presentats pel vicepresident, Oriol Junqueras, prosperin. Segons ha sentenciat, són "l’eina bàsica per tirar endavant les polítiques d’un país".

"Com més es negociï perquè donin resposta a les gravíssimes necessitats socials i d’injustícia que pateix la població catalana, millor", ha argumentat Sabater. Finalment, l'alcaldessa de Badalona ha conclòs que "per part d’ambdues bandes s’ha d’extremar al màxim la negociació per fer-los possibles, i han d’acabar sent possibles".