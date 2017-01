Rajoy: "Aquí no ha fracassat cap intent de diàleg"

El president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, ha assegurat aquest dijous que no autoritzarà un referèndum d'independència a Catalunya i s'ha mostrat obert a dialogar sobre els assumptes que preocupen els catalans, per la qual cosa ha aconsellat un altre cop al president català, Carles Puigdemont, acudir dimarts a la Conferència de Presidents perquè, segons ha dit, quan un deixa la "cadira buida" altres acaben opinant per ell.

En aquest sentit, ha assegurat que ara s'obre una "oportunitat magnífica" per dialogar en el marc de la Conferència de Presidents del 17 de gener, en què s'abordaran assumptes que importen el conjunt dels espanyols com les pensions, la sanitat, l'estat del benestar i el finançament autonòmic.

Dos dies després de la reunió a Barcelona entre la vicepresidenta Sáenz de Santamaría i el vicepresident català, Oriol Junqueras, Rajoy ha rebutjat donar per acabat el diàleg: "Aquí no ha fracassat cap intent de diàleg . I jo no em cansaré d'intentar el diàleg sempre".

Així ho ha assegurat en una roda de premsa al Palau de la Moncloa després de reunir-se amb el primer ministre d'Irlanda, Enda Kenny, després de ser preguntat si dona per fracassat el diàleg amb Catalunya després que el mateix Executiu català hagi donat per paralitzat aquest diàleg en espera d'una trobada entre Puigdemont i Rajoy.

Tenint en compte que aquesta és una legislatura en la qual "toca parlar molt" i tenen possibilitat d'utilitzar aquest fòrum, ha assenyalat que li agradaria que tothom ho fes i acudís a aquesta reunió: "M'agradaria que es donés un primer pas, que és l'assistència a la Conferència de Presidents, que no es deixés la cadira buida perquè quan un deixa la cadira buida, un altre acaba opinant per ell".

"No autoritzaré el referèndum"

A continuació, ha insistit que no donarà via lliure a un referèndum d'independència: "El que sí vull dir amb claredat perquè no té cap sentit portar-nos a engany és que no autoritzaré la celebració de cap referèndum que afecti la unitat d'Espanya, la sobirania nacional i la igualtat dels espanyols".

Rajoy ha explicat que no autoritzarà aquest referèndum per dues raons: la primera, perquè no pot i no està habilitat per a això; i la segona perquè és una cosa en què no creu.

A partir d'aquí, ha ofert a Puigdemont parlar i entendre's sobre els temes que preocupen la gent com les inversions o els pressupostos i, de fet, ha reconegut que s'han "incrementat els contactes" entre els dos Governs.

Una posició "oberta i sensata"

Pel que fa a si mantindrà una reunió amb Puigdemont aquest gener, el cap de l'Executiu ha assenyalat que hi ha un "diàleg molt fluid" amb l'Executiu català: "I suposo que no hi haurà cap problema que ens vegem en pròximes dates", ha asseverat, per deixar clar un altre cop que no hi haurà referèndum per liquidar la sobirania nacional.

"Estem disposats a parlar de tot, dels pressupostos, de les inversions i dels assumptes que afecten el dia a dia de la vida de la gent. Crec que és una posició oberta i sensata. I que tota la resta no condueix a res absolutament positiu per a l'interès de la gent", ha conclòs Rajoy.