Del "cordó sanitari" al combat ideològic contra l'extrema dreta

El " cordó sanitari " és una de les estratègies més populars per reduir l'extrema dreta , però per si sol "no té beneficis polítics clars". Així ho explica l'informe "L'extrema dreta, un fenomen europeu", de la Fundació Josep Irla, en base unes declaracions del doctor en història contemporània de la Universitat de Barcelona Xavier Casals, expert en ultradreta. Casals posa com a exemple la unió de dretes i esquerres contra el Front Nacional a França, que va aconseguir reforçar el partit de Le Pen com a alternativa.

A banda d'aïllar el discurs xenòfob, aquest document analitza tres mètodes per frenar els extremismes, que passen per combatre'l a nivell ideològic. Ara bé, també s'adverteix que "no hi ha solucions màgiques" per contenir l'extrema dreta perquè a cada país és diferent. L'informe, escrit per Helena Castellà, posa com a exemple les xarxes antirumors, una de les quals -de fet, una de les primeres- es va iniciar a Barcelona el 2010, els programes de desradicalització d'Alemanya o l'estrategia seguida a Vic per frenar PxC.

Castellà ha explicat a El Món que els pactes per aïllar l'extrema dreta com a últim recurs "serveixen per impedir que arribi a governar, però poden legitimar el seu discurs antiestablishment". "S'ha de combinar amb el cos a cos ideològic", assevera, i remarca que en tot moment s'ha d'acompanyar de la pedagogia: "Funciona molt bé explicar històries personals de les persones migrades per desestigmatitzar-les, i d'altra banda mostrar la cara oculta que els líders ultres amaguen sota la seva faceta més amable".

| Jordi Borràs

600 militants ultradretans desradicalitzats a Alemanya

L'informe ressalta, per exemple, que des de l'any 2000 el programa 'Exit Deutschland', de la Fundació Amadeu Antonio, va ajudar més de 600 exmilitants d'extrema dreta a abandonar les files d'aquest moviment. Una de les seves campanyes més innovadores va ser la venda de samarretes en un festival de música nazi amb el lema ultra" Harcore rebellen, national Frei", tal com documenta l'informe. Quan els assistents al concert arribaven a casa i rentaven les samarretes apareixia un nou lema: "Si la teva samarreta pot, tu també. Podem ajudar-te a lliurar-te de l’extremisme". Amb aquesta iniciativa el nombre de neonazis decidits a deixar l’extrema dreta que hi havia fins aleshores es va triplicar.