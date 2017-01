Els "homes" de Trump: Un gabinet a mida per executar totes les seves promeses

| Reuters

Donald Trump assumirà el càrrec de president el pròxim divendres 20 de gener. A partir d'aleshores el magnat tindrà via lliure per fer i desfer tot el que ha promès. I ho farà, és clar, amb un equip fidel a la seva manera de pensar i de concebre el món: la seva serà una Administració tan atípica i controvertida com ho és la seva figura. Entre les persones que formaran part del seu gabinet hi ha un bon nombre de multimilionaris, propietaris de grans empreses amb escassa experiència política, banquers, exmilitars retirats i fins i tot alguns membres de l'establishment de Washington que tant va criticar. Els seus perfils, però, encaixen a la perfecció amb el que Trump va anunciar que faria durant la campanya.