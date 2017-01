La Fiscalia Anticorrupció demana presó per a Oleguer Pujol

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat al jutge l'ingrés a presó sense fiança per a Oleguer Pujol per la investigació que se segueix contra ell per blanqueig de capitals, per risc de reiteració delictiva, una mesura que haurà de decidir el jutge aquesta mateixa tarda.

El magistrat considera que el petit dels Pujol i la resta d’imputats van ocultar els diners a través d’un entramat d’estructures societàries radicades a tercers països i d’un seguit de contractes d’assessoria amb diverses empreses per intentar enganyar Hisenda.



Ahir van declarar davant De la Mata pels mateixos fets els empresaris Javier De la Rosa fill i José María Villalonga pare i fill. De la Rosa va admetre haver cobrat una quantitat econòmica d’entorn a 2,6 milions d’euros per fer d’intermediari en la compravenda del paquet de sucursals Santander.

Tot plegat es va fer a través d’un canal per cobrar en negre a l’estranger, però el mateix De la Rosa va afegir en la seva declaració que va regularitzar la quantitat que va percebre com a intermediari amb una declaració complementària especial l’any 2014. La germana de Javier De la Rosa, Gabriela, també estava citada pel jutge José de la Mata perquè tenia signatura en una de les empreses del germà, però va acollir-se al seu dret a no declarar.

Els empresaris José María Villalonga, pare i fill, també van admetre haver cobrat comissions en negre per l’operació de compravenda dels actius del Santander però també van assegurar que van regularitzar els beneficis l’any 2012.



Fonts judicials van explicar que els Villalonga realitzaven operacions de venda d’actius per al Banc Santander i per a altres entitats bancàries com el Sabadell des de feia més de 30 anys. En el cas de l’operació de compravenda de les sucursals del Santander que els ha portat a l’Audiència Nacional, van contactar amb Javier De la Rosa per aconseguir comprador perquè sabien que l’empresari treballava habitualment amb fons d’inversió. Posteriorment, De la Rosa va contactar amb Oleguer Pujol a través del seu cap a la consultora Morgan Stanley de Londres, Luis Iglesias, amb qui també compartia la societat Drago Capital.



De la Rosa també va explicar al jutge que va contactar amb Luis Iglesias i Oleguer Pujol perquè sabia que havien portat a terme una operació semblant de compravenda de 4.000 pubs al Regne Unit. Segons fonts judicials, l’encarregat d’elaborar l’entramat societari i els contractes era el cap d’Oleguer, Luis Iglesias, però aquest s’ha desvinculat de tot plegat al·legant que és ciutadà britànic.