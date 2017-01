Un jutjat d’Alacant ordena tornar a col·locar les plaques franquistes retirades de la ciutat

| ACN

El jutjat contenciós número 4 d’Alacant ha paralitzat el canvi de plaques de carrers amb denominacions franquistes a la ciutat accedint a la mesura cautelar proposada pel grup municipal del PP en el seu recurs contra la decisió de la junta de govern local de l’Ajuntament. Segons que ha confirmat el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) del País Valencià aquest dijous, la jutge ordena paralitzar el canvi de retolació i insta al restabliment de les plaques anteriors, a més de la suspensió dels tràmits administratius per al canvi de denominació.

Així mateix, insta a la paralització de tots els tràmits administratius iniciats amb vista al canvi de denominació de les vies afectades així com el lliurament de les comunicacions oportunes a les persones, entitats, organismes afectats i als caps de diferents àmbits i unitats administratives municipals, per fer-los saber que aquest acte administratiu es troba suspès i, per tant, no pot desplegar els seus efectes.