Homs: "Mas no vol ser candidat però les portes no es poden tancar"

El portaveu del PDeCAT al Congrés dels Diputats, Francesc Homs, ha assegurat aquest dijous que Artur Mas "no vol ser candidat" a la presidència de la Generalitat i que alhora és conscient que "les portes no es poden tancar". Segons ha explicat a 'Els Matins de TV3', Mas va dir dilluns a l'executiva que no té "cap intenció" de repetir com a presidenciable i que "no calia afegir cap especulació veient com d'esvalotat està l'any". Homs dóna per fet que el màxim dirigent del PDeCAT no serà president però ha apuntat que les eventualitats polítiques acabaran de marcar el rumb dels fets.

Segons el que fou mà dreta de Mas les darreres legislatures, l'expresident no té en ment presentar-se a unes properes eleccions perquè ja va ser candidat a les convocatòries de 2003, 2006, 2010 i 2012, i entén que ja ha complert amb la seva etapa com a president de la Generalitat. Ara bé, Homs ha afegit que Mas "ha entès que les portes no es poden tancar".

El debat successori s'ha obert al PDeCAT després que Carles Puigdemont refermés la seva negativa a encapçalar la llista del partit a uns nous comicis. La coordinadora general eurodemòcrata, Marta Pascal, ha demanat als dirigents que no abonin la polèmica i tanquin files per evitar guerres internes i balls de noms.