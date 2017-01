C's vol que Rajoy avisi els funcionaris que no podran obrir edificis públics pel referèndum

Ciutadans ha instat aquest dimarts el govern espanyol a evitar "la fotografia dels Mossos d'Esquadra retirant urnes" del referèndum. Per aquest motiu, el portaveu de la formació taronja al Parlament, Carlos Carrizosa, ha sol·licitat a l'executiu espanyol que enviï cartes als funcionaris advertint-los que no podran obrir col·legis electorals ni entregar les claus d'edificis públics a voluntaris.

"Qualsevol ús d'un bé públic ha d'estar supervisat per un responsable públic, que pot i ha de fer complir la llei", ha apuntat Carrizosa. El diputat de C's també ha demanat a Rajoy que no doni un tracte "bilateral" a Puigdemont, per la seva decisió d'absentar-se de la conferència de presidents autonòmics.