Albiol creu que "no hi ha les condicions necessàries" per a una reunió entre Rajoy i Puigdemont

| E.P.

El coordinador general del PP català, Xavier García Albiol, ha considerat que "no s'estan posant les condicions necessàries" perquè es reuneixin els presidents del govern espanyol, Mariano Rajoy, i la Generalitat, Carles Puigdemont, perquè aquest últim "condiciona qualsevol diàleg a què s'accepti el referèndum".

En una entrevista a TV3, Albiol ha dit que si Puigdemont accepta parlar d'alguna cosa més que de la consulta independentista, com de la sanitat o la creació de riquesa, "la reunió serà immediata".

En aquest sentit, també ha subratllat que Rajoy vol que després de la reunió "pugui dir que han acordat algun tipus de política", perquè seria letal que la trobada no donés cap resultat, segons les seves paraules.

Albiol ha augurat que "en els propers dies hi haurà novetats" sobre alguna de les 46 demandes que la Generalitat va fer al govern espanyol, possiblement abans de la Conferència de Presidents.

Sobre aquesta trobada, el líder popular ha considerat que Puigdemont voldria anar-hi però que ha decidit no fer-ho "condicionat per la CUP", que l'ha amenaçat amb no aprovar els Pressupostos si hi acudeix, ha opinat.