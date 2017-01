Puigdemont: "Sense pressupostos no es pot continuar"

| ACN

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha avisat aquest dijous a la CUP que "sense pressupostos no es pot continuar". Segons Puigdemont, "no és coherent amb el mandat democràtic. No vull subvertir el compromís".

En declaracions a Catalunya Ràdio, l'exalcalde de Girona ha assenyalat que "si el govern perd per segon cop els pressupostos, aquest govern no pot continuar governant". Tot i així, s'ha mostrat esperançat i ha manifestat que li consta que "per part de la CUP hi ha un interès a tirar pressupostos endavant".

Sobre el referèndum, el president ha insistit que "serà vinculant perquè hi ha un govern compromès a implementar les decisions dels ciutadans". "El referèndum ha de ser clar, i la gent ha de saber què passarà si vota sí o si vota no".

"El referèndum tindrà efectes. No serà ni una consulta, ni una enquesta", ha deixat clar, i ha afegit que "això no és una bombolla, ni un suflé. Hem superat totes les proves d'estrès. El que volem és parlar". A més, Puigdemont està convençut que "abans no s'acabi el mes de setembre, Catalunya haurà celebrat un referèndum".