Carme Forcadell no assistirà a la Conferència de Presidents de Parlaments Autonòmics

Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya, no assistirà a la Conferència de Presidents de Parlaments Autonòmics que té lloc aquest divendres a València, segons han explicat fonts del seu entorn. Les mateixes fonts han explicat que el Parlament de Catalunya intenta participar sempre de les xarxes de contactes de parlaments però han argumentat que aquesta legislatura no ho permet perquè és “curta i intensa”.

En el cas de la reunió de divendres, arriba en plena negociació de pressupostos de la Generalitat i d’altres assumptes que “requereixen més feina interna”. Més enllà d’això, però, s’expressa la voluntat de participar en futures trobades. També s’ha indicat que Forcadell va agrair la invitació al seu homòleg valencià, Enric Morera, així com que hi ha estat en contacte durant les festes i que s’han emplaçat a fer una trobada més endavant.

Forcadell és el segon alt càrrec de l’administració catalana que anuncia que no assistirà a una trobada amb els representants homòlegs de les altres comunitats autònomes. El primer va ser el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no assistirà a la Conferència de Presidents prevista per al 17 de gener al Senat.