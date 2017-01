Neix una plataforma per unir els constitucionalistes contra l'independentisme

Un grup de persones liderades per la catedràtica de Dret Constitucional lleidatana Teresa Freixes ha impulsat la plataforma Concordia Cívica amb l'objectiu d'unir partits i entitats constitucionalistes per fer front comú a l'independentisme a Catalunya des d'una perspectiva cívica i no partidista.

Fonts pròximes a l'entitat han explicat a Europa Press que la iniciativa es presentarà previsiblement el dijous 19 de gener a les 19 hores a l'Auditori Barradas de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en un acte al qual s'han convidat representants de PP, PSOE, C's i PSC, així com de diverses entitats, sindicats i associacions.

La nova plataforma cívica considera que el Govern "ha trepitjat l'accelerador fugint cap endavant, governant sectàriament i no per a tots els catalans, posant en risc la convivència i els drets" dels ciutadans.