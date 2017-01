Trump: "Mèxic s'aprofita dels Estats Units i pagarà el mur"

| Reuters Donald Trump ha confirmat en la seva primera roda de premsa com a president electe la seva intenció de construir un mur a la frontera amb Mèxic i ha anunciat un termini límit d'any i mig per començar les obres, que el país veí assumirà després, segons el magnat. "No és una tanca, és un mur", ha subratllat el magnat. El mandatari electe ha assegurat que, tot i que no li "ve de gust", està disposat a esperar un any i mig per negociar amb Mèxic la construcció d'aquesta polèmica infraestructura. Una vegada passat el termini, començaran les obres i Mèxic "tornarà" el cost. "No els culpo per aprofitar-se dels Estats Units", ha afegit, en una crítica que ha traslladat a les administracions nord-americanes, que "no haurien d'haver-ho permès".











En aquest sentit, el magnat ha plantejat la possibilitat que les arques públiques mexicanes assumeixin mitjançant un impost o un pagament directe l'esmentat "reemborsament". "Així serà", ha dit, donant per segura una possibilitat que el Govern d'Enrique Peña Nieto sempre ha descartat. Notícies falses contra ell Trump ha criticat les "notícies falses" publicades en les últimes hores sobre ell i ha dit que, "potser", la informació sobre el suposat xantatge de Rússia procedeix dels serveis d'Intel·ligència nord-americans. Trump ha dit que les informacions "no tenen sentit" i, per aquest motiu, ha assegurat que "és una cosa que no s'hauria d'haver escrit mai". En aquest sentit, ha assegurat que és una "taca" a l'historial de cadenes com CNN i ha atribuït la publicació a "gent malalta". Relació amb Rússia Sobre el futur de les relacions amb Rússia, Trump ha instat a no donar res per fet. El president electe ha afirmat que el Govern de Barack Obama ha tingut una "molt mala relació" amb el rival polític durant la Guerra Freda i ha avançat que ell no sap "com es portarà" amb Putin. "Agradar-li a Putin és un punt al meu favor, no un problema", ha postil·lat, davant de les preguntes dels periodistes. El magnat espera aconseguir aliances amb Moscou per col·laborar, per exemple, en la lluita contra el terrorisme. "No oblidem que el Govern actual va crear Estat Islàmic després de sortir de l'Iraq en el moment inadequat".