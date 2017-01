Homs: "L'Estat espanyol no em farà plegar"

| ACN Francesc Homs no plegarà. El cap de files del PDeCAT al Congrés ha assegurat que no es retirarà de la política encara que així ho dictamini la justícia espanyola. Després que la fiscalia del Suprem hagi demanat 9 anys d'inhabilitació per Homs per haver ajudat a organitzar el 9-N, el dirigent del PDeCAT ha assegurat que "l'Estat vol que plegui però jo no ho penso fer, no plegaré ni per la fiscalia, ni per l'Estsat ni pel Suprem".











"Em volen inhabilitar, però no penso plegar, perquè el compromís que tinc és amb qui el vaig adquirir, la ciutadania de Catalunya", ha afegit Homs en una roda de premsa des de la seu del PDeCAT aquest dimecres a la tarda. El diputat i exportaveu del Govern ha admès que dóna per fet que ningú no facilitaria la seva entrada al Congrés en cas de quedar inhabilitat. Tot i això, ha deixat clar que el missatge que cal donar és que no es deixarà intimidar. "La mirada la tenen posada en esborrar el record del 9-N, presentar-nos com a delinqüents i prendre decisions que facin por per aturar el referèndum". I el missatge dels polítics catalans, segons Homs, ha de ser el de "no arrugar-se, perquè això va de democràcia".