JxSí vol “un acord global” amb la CUP sobre els pressupostos

A més, assenyalen fonts del grup parlamentari, el resultat de la negociació amb l’esquerra independentista passa necessàriament per “assolir un acord global en dos eixos: quines esmenes de la CUP incorporem i quines no , i per altra banda, un acord amb la CUP, del bloc independentista, sobre quina posició prenem de forma conjunta davant de les esmenes presentades per altres grups ”. I és que l’executiu vol assegurar-se que un front comú de la CUP amb la resta de formacions polítiques no acabi tombant alguna part dels pressupostos. “No és només tenir una majoria amb la CUP per aprovar els pressupostos, sinó quines majories alternatives es puguin crear al marge de JxSí”, afegeixen fonts parlamentàries d’aquest grup.

| Jordi Borràs

En qualsevol cas, JxSí és conscient que “no aprovarem al 100% els pressupostos tal i com s’han presentat, i si bé no tenim línies vermelles, ens cal un posicionament global de l’independentisme que permeti reforçar el full de ruta”, conclouen fonts de JxSí a aquest diari.

Per part de la CUP, tampoc no volen posar línies vermelles en el punt de sortida de la negociació. “La nostra aposta no és posar línies vermelles sobre quines esmenes ens han d’aprovar i quines podríem deixar passar, sinó que centrarem els esforços en el mecanisme dels bons, que permeten que, amb els comptes ja aprovats, les entrades extraordinàries de diners, per la via de modificacions fiscals, per exemple, es destinin a qüestions tan primordials com l’habitatge, la recuperació de serveis públics o la renda garantida, entre d’altres”, assenyalen a El Món fonts de la CUP. El mecanisme dels bons ja existeix, i de fet s’ha utilitzat en algunes ocasions. De fet, la CUP insisteix que la negociació amb JxSí no serà tant en termes de xifres com de la disposició a utilitzar el mecanisme dels bons per a “prioritats nacionals” quan es produeixin ingressos extraordinaris a la Generalitat. Aquest mecanisme, insisteixen, permetria modificar les partides dels departaments, que amb els pressupostos no poden saltar d’una àrea.

Si el debat parlamentari segueix el seu tràmit ordinari, durant el ple dels dies 8 i 9 de febrer els pressupostos del 2017 veuran la llum. I a partir d’aquí, la següent cita del full de ruta independentista és un referèndum d’independència vinculant que caldrà celebrar com a màxim el setembre de 2017. Pel camí, el judici a Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega, i una possible inhabilitació de Carme Forcadell, poden escurçar aquests terminis.