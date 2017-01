Denuncien la tala massiva d'arbres centenaris al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà

L'entitat ecologista Iaeden-Salvem l'Empordà denuncia la tala massiva de tamarius centenaris dins del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà . Asseguren que, durant unes tasques de neteja de la xarxa de recs a la platja de Sant Pere Pescador, han "destrossat" un important ecosistema natural protegit i adverteixen que afecta a la biodiversitat d'un sistema "molt fràgil". Els ecologistes responsabilitzen de la tala l'Ajuntament de Sant Pere Pescador i denuncia que la "falta de coordinació" entre administracions ha acabat amb els arbres arrasats . "Els treballs s'han efectuat amb maquinària pesant on el pas motoritzat està prohibit i han arrasat tota la vegetació i tamarius", afirmen en un comunicat.

Segons l'entitat, l'ajuntament ha actuat sense un projecte detallat i acusa els responsables del parc natural de no haver-lo exigit. "L'Ajuntament només va informar de la neteja prevista però el Parc no va demanar més informació i, sobretot, no va fer un seguiment i control de les actuacions i tampoc les va aturar a temps", ressalten.

També carreguen contra la Diputació de Girona per subvencionar actuacions, especialment les que afecten espais protegits, sense demanar detalls. "El resultat evidencia la falta de coordinació entre aquestes administracions i la falta de sensibilitat pels nostres ecosistemes naturals", critiquen.