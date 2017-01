El text, que es dirà 'Pla 2020: guanyar el PP i governar Espanya' , abordarà únicament els continguts sobre l'estratègia política a seguir en la nova etapa que afronta Podem, després de dos anys funcionant com una 'màquina de guerra electoral' –el model que es va fixar a l'Assemblea fundacional de Vistalegre a la tardor del 2014–.

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, està preparant un document polític "d'unitat" per a la II Assemblea Ciutadana Estatal de Vistalegre , que reculli les diferents sensibilitats que existeixen en la formació sobre el rumb estratègic que han de prendre en la seva nova etapa, i que eviti així una batalla al congrés de febrer.

Segons les fonts consultades, Iglesias parla amb el secretari polític, Íñigo Errejón, amb el representant del corrent Anticapitalistes, Miguel Urbán, i "amb tothom", per incloure les seves propostes en el text i evitar una competició en aquest congrés del mes de febrer.

Les diferències que han mostrat fins ara es relacionen, sobretot, amb el pes que cadascun d'aquests sectors li dóna a la tasca que ha de desenvolupar Podemos en les institucions i als carrers. Per exemple, els 'pablistes' consideren que, sense tenir majoria absoluta al Parlament, han de centrar-se a promoure la mobilització social i a "cavar trinxeres en la societat civil" per ser la veu dels desafavorits, tot i que no descuidin la tasca parlamentària.

Per la seva banda, els 'errejonistes' posen més èmfasi en la necessitat de recuperar la iniciativa institucional per mostrar als ciutadans que són "útils", i rebutgen ser una força "de resistència" que es limiti a protestar. Per contra, els anticapitalistes sostenen que l'única manera de canviar la societat i de construir majories socials" és des de dins del sistema i mitjançant la desobediència a l'establishment.