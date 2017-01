Catalunya lidera les esmenes socialdemòcrates al Congrés Nacional de C's

| Europa Press Els afiliats de Ciutadans a Catalunya són els que més esmenes han presentat per reclamar que el partit mantingui el seu perfil socialdemòcrata, de cara al Congrés Nacional que es celebrarà del 4 al 6 de febrer a Madrid. Precisament, en aquest Congrés es votarà una ponència ideològica promoguda per la direcció per eliminar les referències al "socialisme democràtic" de l'ideari.











Ho ha posat de manifest aquest dimecres el secretari d'organització de la formació taronja, Fran Hervías, des del Parlament. El portaveu de C's ha avançat que s'han registrat unes 900 esmenes de militants que es centren en la necessitat de mantenir la socialdemocràcia a l'ideari. El document que posa les bases ideològiques del partit proposat per la direcció i que es votarà al congrés nacional a través de la ponència de valors, va estar a punt de ser tombat en una reunió del Consell General que es va fer a mitjans desembre per l'ala socialdemòcrata del partit, però finalment la proposta va guanyar per tres vots de diferència. A més, la majoria de membres d'aquest Consell General procedeixen de Catalunya, on Albert Rivera va donar a llum el partit.