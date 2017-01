| TVC

La Fiscalia del Tribunal Suprem demana nou anys d'inhabilitació per exercir càrrecs públics per a Francesc Homs per la consulta del 9N. Se l'acusa dels delictes de prevaricació i desobediència, ja que va actuar de manera "arbitrària" i contrària, i també per haver desobeït la suspensió del Tribunal Constitucional.

El fiscal sol·licita que els dos delictes siguin penats conjuntament amb la pena de nou anys d'inhabilitació especial per a exercir càrrecs públics. En concret, pel delicte de prevaricació sol·licita la pena d'inhabilitació especial per set anys i sis mesos, i pel delicte de desobediència, una multa de cinc mesos amb una quota diària de 200 euros i inhabilitació especial per un any i un mes.

El fiscal afirma en l'escrit que l'acusat "no va adoptar la suspensió de cap de les actuacions ni actes que es desenvolupaven per a la celebració de l'esmentada consulta que depenien directament del Departament de la Presidència del qual era el titular".