La identificació genètica retorna la dignitat a un anarquista enterrat a Tremp

| Jordi Borràs

L’any 1936, Vicente Santaolaria era escollit alcalde de Sirat, una petita població del País Valencià, en representació del Front Popular i la CNT. Dotze anys després, havent passat per diverses presons com a conseqüència de la repressió dels maquis, finalment va acabar detingut l’any 1948 per la Guàrdia Civil de Tremp acusat d’excitació a la rebel·lió i crema de sants al poble veí de Sirat. I segons els informes que han pogut recuperar els seus familiars, la causa oficial de la mort segons el règim va ser el suïcidi a la seva cel·la, un fet que l’anàlisi forense no ha pogut determinar. El seu cos va acabar abocat en una fossa individual del cementi de Tremp, embolcallat en un plàstic. Gairebé setanta anys després, els seus descendents podran passar pàgina a una història dolorosa, com la de milers de famílies que mai van poder acomiadar-se dignament d’algun familiar, perquè mai van saber on va anar a parar el seu cadàver.

Vicente Santaolaria, nascut l’any 1902, és la setena persona enterrada en una fossa a Catalunya que s’ha pogut vincular amb descendents, i la primera des de l’any 2008. El fill del seu nebot, Juan Santolaria, va demanar al departament d’Afers Exteriors de la Generalitat que localitzés el cos i l’exhumés, convençut que l’única tomba del cementiri de Tremp que no tenia nom era la d’en Vicente. “El procés de recuperació és molt lent, hem trigat 11 anys a tenir documentació i proves necessàries, però ara l’alleujament és total, he complert la promesa que li vaig fer al meu pare abans de morir, retornar el seu oncle a la família i tancar aquesta història que encara avui ens fa mal”, ha explicat en Juan després d’una reunió amb el conseller Raül Romeva, , en què el representant del departament d’Afers Exteriors els ha lliurat la memòria de la intervenció arqueològica i l’informe d’identificació genètica, que ha dut a terme la Generalitat a petició dels familiars.

Les proves d’identificació genètica de les restes òssies s’han contrastat amb les d’un seu nebot i així s’ha pogut confirmar la identitat. El cas d'en Vicente és el setè que es resol a Catalunya, i el primer des de l'any 2008. Juan