La CUP fa front comú amb les entitats convocats de les vagues d'educació per pressionar al Govern de cara al debat de pressupostos. El diputat de la formació anticapitalista, Carles Riera, ha criticat aquest dimecres que les propostes "de mínims i raonables" de la comunitat educativa han tingut una " escassa acceptació per part de JxSí ".

Per aquest motiu, la formació anticapitalista ha mostrat el seu ple suport a les concentracions convocades pel 18 de gener i el 9 de febrer . "En el marc del rescat social és important revertir les retallades, però també per posar la primera pedra de l'escola republicana", ha afegit Riera. Precisament, el diputat cupaire ha destacat la importància d'"enviar un missatge en aquesta línia" , perquè ha assegurat que les propostes de la comunitat educativa també responen a un sentit majoritari de la població.

Riera ha reiterat que "el vot definitiu de la CUP als pressupostos encara no està decidit", però ha lamentat que en matèria educativa "encara hi ha massa distància" entre la seva formació i el que proposa JxSí. Ara bé, ha afirmat que "no s'entendria que aquestes demandes fossin un escull, perquè són molt de mínims".