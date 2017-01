| B.V.

La Plataforma per la República Igualitària (PRI) s'ha presentat de manera oficial. Tal i com va avançar El Món en primícia aquest dimarts, l'entitat formada íntegrament per immigrants empadronats a Catalunya ha reivindicat el vot dels nouvinguts com a "clau" per desfer l'emptat tècnic en el referèndum. En una roda de premsa a l'Associació de Treballadors Pakistanesos de Barcelona, la PRI s'ha conjurat, a més, per ajudar en el reconeixement internacional de la futura República catalana.

El secretari del Casal Argentí de Barcelona, Diego Arcos, integrant de la comissió promotora de la PRI, ha autodefinit els membres de l'entitat com "els supporters de Romeva". Els membres de les associacions que formen part de la PRI s'han ofert, d'aquesta manera, per treballar amb les ambaixades dels seus països d'origen, explicar l'aposta pel referèndum i argumentar els avantatges que tindria per als immigrants que els governs d'origen reconeguin el nou Estat català.