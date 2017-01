ICV-EUiA de Mataró vota en contra d'un referèdum pactat

Sorpresa en el posicionament d'ICV-EUiA a l'ajuntament de Mataró sobre el referèndum d'independència. Malgrat que CSQP al Parlament va presentar una resolució de suport al referèndum pactat amb l'Estat espanyol, una de les formacions que integra aquesta coalició ha dit no al referèndum. Ha estat a la Junta de Portaveus del consistori mataroní, on aquest dimarts es votaven les declaracions institucionals que s'anunciaran al proper ple municipal. Els grups de Convergència i Unió (CiU) i ERC–Moviment d’Esquerres havien presentat una declaració institucional perquè l'Ajuntament doni suport a la realització d'un referèndum sobre el futur polític de Catalunya acordat amb Madrid.

| ERC Mataró

El text de la moció exposa que el Pacte Nacional del Referèndum, que aglutina una multitud entitats i partits sobiranistes, va fixar com a primer objectiu el referèndum pactat i intentarà esgotar aquesta via, malgrat la negativa evident del govern de l'Estat espanyol. Els integrants del pacte s'han compromès a impulsar una campanya de suport al referèndum pactat, impulsant actes arreu de l’Estat i a nivell internacional. La declaració apuntava que "és un fet innegable que en els darrers anys, una àmplia majoria de la societat catalana ve expressant de manera diversa i plural, però alhora inequívoca, una profunda convicció i una legítima voluntat de decidir sobre el nostre futur polític com a nació", i per aquesta raó les dues forces independentistes han impulsat la declaració.

I el resultat final ha estat l'empat. L'únic regidor d'ICV-EUiA hauria decantat la votació perquè l'ajuntament de Mataró acabés aprovant la declaració, però el vot negatiu ha donat un empat a 13 vots. Hi han votat a favor ERC-Moviment d'Esquerres, CiU, la CUP i Volem Mataró. E contra, el PSC, C's, Plataforma per Catalunya, el PP i ICV-EUiA.

La declaració institucional proposava "donar ple suport a les conclusions del Pacte Nacional pel Referèndum, celebrat el passat dia 23 de desembre de 2016 al Parlament de Catalunya, amb la participació de Govern, partits i entitats, per impulsar una campanya de suport al referèndum pactat amb l’Estat", i també que "si finalment l’Estat persisteix en la seva negativa a permetre el referèndum, donar ple suport al Govern de Catalunya per defensar el dret de vot dels catalans i endegar l’organització d’un referèndum a través del qual culmini el propòsit de retornar a Catalunya el poder polític d’un estat sobirà".