Colau sobre el referèndum: "La qüestió no és si és pactat o no és pactat, sinó que sigui efectiu"

"La qüestió no és si és pactat o no és pactat, sinó que sigui efectiu". Així s'ha expressat aquest dimecres l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, sobre el referèndum d'independència en declaracions a TV3, on ha remarcat que el seu espai polític està esperant a veure quina proposta fa el Govern "perquè el referèndum sigui un referèndum i no una altra cosa".

En aquest sentit, ha remarcat que caldrà que interpel·li tothom, que obtingui el reconeixement internacional i també garantir la seguretat dels funcionaris.

D'altra banda, Colau ha opinat que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, hauria de participar en la conferència de presidents del proper 17 de gener perquè, al seu parer, "s'ha d'anar a tots els espais de diàleg".