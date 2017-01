Un jutge d'Alacant demana a la Generalitat que tradueixi un escrit en català perquè no és llengua cooficial

Ara, el jutge José Maria Magán entén que "no pot ser admès com a vàlid" en no existir "reconeixement legal ni ser admesa la llengua catalana com a llengua cooficial per part de la legislació vigent" valenciana. Per aquesta raó, a data del passat dia 5, torna la documentació a la Generalitat catalana "perquè la mateixa tradueixi al seu càrrec i remeti degudament traduït al castellà l'escrit presentat".

El jutge insisteix que la legislació permet "utilitzar a qualsevol de les parts litigants, a més del castellà, la llengua que sigui també cooficial" a cada comunitat autònoma, amb "plena validesa, tant oralment com per escrit". Tot i això, com a excepció, s'estableix l'obligació de traduir quan tinguin efecte "fora de la jurisdicció dels òrgans judicials situats a la comunitat autònoma, excepte si es tracta de comunitats autònomes amb llengua cooficial pròpia coincident".

Una circumstància que per al jutge no es produeix entre Catalunya i la Comunitat Valenciana, ja que entén que les llengües cooficials "no són coincidents". I afegeix: L'única llengua oficial de la Comunitat Valenciana, a més del castellà, és el valencià, no el català".