Junqueras trasllada a Santamaría que el referèndum es farà amb o sense pacte

Santamaría, però, ha reiterat a la sortida que el govern espanyol no vol ni parlar-ne de la qüestió. De la resta dels 45 punts pendents que estaven sobre la taula, la reunió no ha pogut desembocar en cap acord concret ni de gran transcendència . La vicepresidenta, de fet, ha animat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a assistir a la Conferència de Presidents a la que no vol anar perquè, segons ha dit, allà es tractaran alguns dels punts més destacats del llistat, donat que creu que "afecten també a la resta d'Espanya".

La reunió entre el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras , i la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría ha durat poc més de dues hores, però ha acabat sense cap acord concret i amb postures enrocades sobre el referèndum . Després de la trobada, Junqueras ha comentat a la premsa que ha traslladat a la vicepresidenta que a Catalunya s'hi celebrarà el referèndum tant si l'Estat s'avé a pactar-lo com si no vol acordar-lo .

Els dos vicepresidents han definit la reunió amb adjectius com "llarga", "constructiva", "intensa" o "cordial". Però cap dels dos ha estat capaç de poder explicar acords concrets o pactes als que s'hagi arribat després de les dues hores de conversa. Junqueras, en declaracions a la premsa, ha assegurat que a la trobada li ha explicat a Santamaría que a Catalunya "es farà un referèndum, que hi ha tota la voluntat del món de pactar aquest referèndum, però que no es condicionarà la seva celebració a tenir un permís". "Voluntat de dialogar, tota. Però en tot cas, tenim el compromís de fer-lo; que siguin conscient que és imprescindible i que és el nostre compromís" , ha afegit el vicepresident.

El referèndum i la seva possible celebració ha estat present a la reunió, i ha centrat la majoria de les reaccions posteriors de totes dues parts. Com ja havien anunciat Junqueras i Santamaría, tots dos han plantejat la seva postura al respecte i cap dels dos l'ha variat durant la trobada, deixant passar una oportunitat per poder arribar a un acord per celebrar la consulta de manera pactada.

Davant la postura negativa a l'acord de Santamaría, Junqueras ha reiterat a la vicepresidenta que el Govern "continuarà endavant i fent la seva feina". "El govern espanyol marxa avui plenament convençut que hi haurà un referèndum a Catalunya, perquè farem tot el necessari perquè hi hagi un referèndum", ha sentenciat, tot afegint que creu que l'Estat igualment "farà servir les eines que cregui oportunes per no facilitar-nos la feina".

| ACN

Per la seva part, la vicepresidenta ha tornat a fer declaracions a la premsa després de la reunió per reiterar els plantejaments que ja ha fet abans d'entrar al departament d'Economia. "El govern d'Espanya sempre ha estat molt clar: no podem negociar del que no podem disposar i això correspon al conjunt del poble espanyol. No tenim capacitat de decisió", ha dit sobre el referèndum. Cap més valoració al respecte ha volgut fer la vicepresidenta, que ha preferit parlar de la resta de temes tractats a la reunió.

En aquest sentit, Santamaría ha explicat que els dos vicepresidents han volgut "reprendre" la reunió que van iniciar a Moncloa per parlar d'alguns dels 45 punts que el Govern va posar sobre la taula de l'executiu espanyol. Així, la mandatària ha posat en valor la "necessitat d'actuar conjuntament" en qüestions com "la situació dels centres tecnològics de Catalunya, la llei del tercer sector i la llei del voluntariat que no està recorreguda, un procediment semblant que es podia establir amb la llei d'unitat de mercat com s'ha fet amb el País Basc i Galícia, el paquet d'infraestructures que va anunciar el ministre de Foment, o la participació al nou pla estatal d'habitatge". "Hi ha àmbit per treballar i fer-ho junts", ha sentenciat.

A més, Santamaría ha insistit en demanar a Carles Puigdemont que assisteixi a la Conferència de Presidents perquè "alguns dels 45 punts" pendents "són temes que afecten a Catalunya però també al conjunt d'Espanya" i està previst que "es parlin" en aquest fòrum. "El nou format de la Conferència serà un òrgan amb capacitat decisòria i que obrirà processos en temes com el bonus social o la pobresa energètica, el finançament, l'educació o la participació a la UE. Aquest document dels 45 punts estarà molt lligat, doncs, als processos que obrirem", ha remarcat la vicepresidenta. D'aquestes ofertes, però, Oriol Junqueras no n'ha tret cap pacte. "No hi ha hagut acords concrets", ha dit el vicepresident en ser preguntat.