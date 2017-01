Santamaría insisteix que el govern espanyol "no pot parlar" del referèndum

| ACN

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha arribat puntual a les 17 hores al departament d'Economia, on l'esperava el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, per reunir-se per segon cop. A l'entrada, Santamaría ha explicat que no vol ni sentir parlar del referèndum i que, en aquest aspecte, només reiterarà a Junqueras que l'Estat no està disposat a negociar-lo. "Un govern pot parlar del que pot parlar", ha sentenciat, tot apel·lant a la sobirania espanyola per no entrar a negociar cap consulta d'autodeterminació. Per contra, la vicepresidenta ha explicat que arriba amb ànim que la reunió se centri "en el que Junqueras pot fer i en el que el govern d'Espanya pot negociar". "Si va així, serà fructífera", ha conclòs.