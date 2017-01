El govern espanyol aprovarà divendres un mecanisme exprés per a la devolució de les clàusules sòl

| RTVE

El ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha anunciat aquest dimarts que el Consell de Ministres de d'aquesta setmana aprovarà per decret llei un mecanisme "ràpid" i "gratuït" per al retorn de les clàusules sòl cobrades indegudament per les entitats bancàries, tal com va dictaminar el Tribunal de Justícia de la UE. Segons De Guindos es tracta d'un procediment que –tot i que no l'exclou– permet evitar el procés als tribunals i que donarà als afectats una resolució al seu cas en un termini màxim de tres mesos. La mesura permetrà que un arbitratge determini les quantitats cobrades indegudament pel banc a cada client i plantegi un acord.