Sense toros no hi ha ni Barça ni Espanyol

Fins que a Catalunya no es tornin a matar toros a la Monumental , els clients del bar El cerdito feliz , a Sòria, no podran veure cap cap partit de futbol, ni de cap altre esdeveniment esportiu, en què hi participin equips catalans. Això inclou el clàssic Barça-Madrid o l’Espanyol-Madrid en totes les competicions. És la decisió comercial que va prendre un dels propietaris d’aquest restaurant especialitzat en carns, en resposta a la prohibició de les corrides de toros a Catalunya l’any 2010 per part del Parlament, i que encara es manté totalment vigent. “En este establecimiento no se televisará ningún acontecimiento deportivo que se celebre en las provincias catalanas o que participen sus equipos, mientras que en las provincias catalanas esté prohibida la celebración de corrida de toros”, es llegeix a l’entrada de l’establiment.

| El cerdito feliz

El dia que tornin les corrides de toros a Catalunya, i no només que el Parlament respecti la sentència del Tribunal Constitucional, que els deixa clar que no poden prohibir els toros, aquell dia els clients tornaran a veure els partits en què hi hagi implicats el Barça i l’Espanyol. Mentrestant, a la tele del local no hi juga cap equip català de cap modalitat esportiva”, explica una de les responsables del negoci en declaracions a El Món. Preguntada per aquest fervor taurí, que els pot comportar la pèrdua de negoci en dies de partits clau com pot ser un Madrid-Barça, ho té clar: “Un dels propietaris ha estat torero, està indignat i no pensa aixecar la prohibició fins que a Catalunya no tornin els toros de manera efectiva. I ens són iguals els insults que rebem de tant en tant, de catalans que ens truquen per dir-nos espanyols de merda”.

Assegura que alguns clients catalans s’han sentit molestos per aquesta decisió, però per contra, tenen molts clients espanyols i amants de la tauromàquia que estan “encantats” amb aquesta decisió de la casa.