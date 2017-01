Una trentena d'entitats ocuparan la Rambla de Barcelona contra la massificació turística

En el manifest, els signants també reclamen que s'aturi la "destrucció del comerç de proximitat", substituït per botigues i grans cadenes de moda. Per últim, demanen que s'aturi la destrucció del medi ambient per la contaminació que generen els vehicles privats i els creuers del port i promoure el transport públic eficient i no contaminant, i els mitjans alternatius com la bicicleta.





Tot i que fins dilluns vinent no es concretaran tots els detalls, l'acció començarà a les 11 del matí al capdamunt de la Rambla per, cap a les 12, iniciar una manifestació fins a la seva part inferior.