Els Mossos troben imatges ''de contingut sexual' de la Nadia en un 'pendrive' del pare

El Mossos d'Esquadra han trobat imatges "de contingut sexual" de Nadia Nerea entre el material confiscat als pares, durant el registre al domicili de la família. A les imatges, que es troben en un llapis de memòria, es veuria la nena posant despullada. Els Mossos les han posat en coneixement del jutge instructor perquè les analitzi i estableixi si al pare se l'ha d'investigar per nous possibles delictes. Segons fonts judicials, està previst que divendres se citin als pares a declarar novament als jutjats de la Seu d'Urgell per aquests fets. Els pares estan investigats per un presumpte delicte d'estafa en els donatius per al tractament mèdic de la seva filla, d'11 anys, que pateix una malaltia rara. Segons els Mossos, Fernando Blanco i Marga Garau havien recaptat 918.000 euros en donatius que s'havien de destinar a intervencions mèdiques de la nena per tractar la seva tricotiodistròfia que, finalment, no s'haurien dut a terme. D'aquesta quantitat, però se n'haurien gastat prop de 600.000.