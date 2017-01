Regidors de la CUP de Reus reben Santamaría amb estelades i crits d'independència

| ACN

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha valorat aquest dimarts la contribució de Catalunya en la recuperació de llocs de treball a tot l’Estat. “Hem recuperat la meitat de llocs de treball destruïts durant la crisi econòmica i, en particular, Catalunya ha estat activa i ha contribuït especialment a la recuperació amb 350.000 llocs de treball”, ha manifestat. Durant la inauguració del nou edifici de la Seguretat Social a Reus, Santamaría ha subratllat la fortalesa del sistema de pensions espanyol que, mensualment, abona 9,5 milions de prestacions. D’aquestes, 1,7 milions s’abonen “puntualment” a Catalunya, ha indicat la vicepresidenta, per qui la Seguretat Social “posa de manifest la solidaritat entre tots els ciutadans”. Just abans de l’inici dels parlaments, regidors de la CUP de Reus han llençat crits d’independència i han exhibit estelades i pancartes.