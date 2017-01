El Govern nega que vulgui "eliminar" la CUP

| Jordi Borràs

El Govern no té l'objectiu d'"eliminar" la CUP. Ho ha deixat clar la portaveu i consellera de la Presidència, Neus Munté, en la roda de premsa posterior a la reunió del consell executiu, després que la diputada cupaire Anna Gabriel afirmés, en una entrevista a La Tuerka amb Pablo Iglesias: "Ens han volgut eliminar i encara hi ha qui treballa per destrossar-nos".

"No ens sentim gens interpel·lats, perquè la nostra voluntat no és aquesta. La nostra voluntat és sempre en positiu, tenim molta feina per endavant, com ara l’aprovació dels pressupostos. Aquestes són les prioritats, i no cap altra, ho puc ben assegurar", ha conclòs Munté.