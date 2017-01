Ford Edge: Versatilitat familiar

La segona generació del Ford Edge fa un parell d’anys que es comercialitza als Estats Units i ara arriba a Europa després d’haver estat degudament maquillada per adaptar-se als gustos dels d’aquí. El SUV més gran que Ford comercialitza al nostre continent és competència directa de l’X3, el Q5 o el Volvo XC60, se sitúa clarament per sobre de l’Ecosport i el Kuga i no amaga pas la voluntat de fer ombra també al VW Touareg i el Hyundai Santa Fe. Fabricat al Canadà i amb capacitat per a cinc passatgers, viatja a vint centímetres del terra i presenta una carrosseria amb bons angles d’atac.

L’interior de l’Edge està ben reblat i és generós en proporcions perquè se sustenta sobre la mateixa plataforma del Mondeo i el Galaxy. Arriba ben entapissat i amb un quadre de comandaments de lectura fácil, que recorda molt el de l’S-Max. Combina la botonería amb una pantalla tàctil central de 8 polzades des de la qual podrem controlar alguns paràmetres d'informació, entreteniment i confort. Les palanques estan ben ubicades i es pot reglar molt bé la posició del conductor davant del volant. La posada en escena és refinada i fa la sensació que tot està pensat per fer més fàcil la vida a bord. Especialment al darrera, on les proporcions son molt generoses, els respatlers dels seients es reclinen i els passatgers compten amb un sistema de climatització individual independent. Hi ha molt espai pels petits objectes de butxaca també a la part baixa de l’interior de les portes i a la guantera hi cap una ampolla de litre i mig o un petit ordinador. Disposa de connexions pels equips d’aùdio externs i diverses preses de corrent. El maleter reserva 602 litres però pot ampliar-se fins els 1800 plegant els seients. Sota el terra d’aquest compartiment s’hi amaga una roda de recanvi d’emergència. L’Edge es comercialitza amb el mateix sistema d'obertura del maleter sense mans que porta el Kuga, que s’activa automàticament passant un peu per sota del para-xocs posterior.

Estrena frontal i converteix aquesta part del cotxe en un dels seus principals atractius. El morro imposa el llenguatge del disseny vist en el Kuga a l’optar per un doble engraellat exagonal i un capó amb dos nervis molt marcats. A l'extrem del cotxe hi reposen uns fars estilitzats amb sistema d’il.luminació diürna tipus LED i, al darrera, les òptiques posteriors s’estenen longitudinalment aplicant la mateixa tecnologia. La nova proposta de la marca de l’oval presenta una cintura alta, duu el vidre molt inclinat, embelliments metàl.lics a la doble sortida d’escamanet i unes llandes de disseny molt agressiu que acaben d’arrodonir la personalitat del cotxe. A nosaltres ens ha agradat la ubicació i estètica dels antiboira.

Al nostre mercat està disponible en un únic propulsor dièsel de dos litres i quatre cilindres. Un giny que comparteix amb el grup PSA amb canvi manual de sis velocitats i 180 CV o en versió bi-turbo de 210 CV, indefugiblement associat a un canvi robotitzat Powershift de doble embragatge.

| FORD

A la pràctica, gira, s’arrapa i tracciona quasi com un compacte. Sorprén en carreteres virades i permet un pas per revolt molt per damunt del què seria imaginable. La tracció total “Intel.ligent” de Ford proporciona un guany evident en l’apartat motriu i direccional. Una perceptible sensació de control que el converteixen en una eina ideal per viatjar per vies ràpides amb bon paviment, encara que plogui Els únics inconvenients son el pes, que penalitza l’agilitat final del cotxe i els pneumàtics de perfil baix, que acaben demostrant-se poc adeqüats per abandonar l’asfalt amb freqüència.

Duu de sèrie un curiós sistema de cancel.lació de soroll que esmorteeix la fressa que arriba a la cabina fent servir ones de so de freqüència oposada, obertura remota del cotxe, posada en marxa per botó, climatitzador bi-zona i seients calefactables i regulables elèctricament. El Limitador Intel·ligent de Velocitat, també forma part de la dotació. Inhibeix la recepció de trucades durant la conducció i habilita el llindar de volum de l’equip d’àudio. L’equipament afegeix control de creuer adaptatiu amb funció de frenada i càmera de visió posterior per millorar la visibilitat en les maniobres d’estacionament.

| FORD

A favor

*Estètica personal

*Confort de marxa i silenci de rodadura

*Espai interior i modularitat

En contra

*Tara del cotxe penalitzadora

*Política de preus

*Habitacle “només” per a cinc places

FITXA TÈCNICA:

Motor Davanter. 1.997 c.c. 4 cilindres.Turbo i Intercooler. 180 CV. gasòil.

Tracció davantera

Canvi: manual 6 vel.

Frens: Discs vent/discs vent.

Vel. màx: 196 Km/h

Accel: 0 a 100 Km/h 10,3 s.

Consum mitjà: 5,4 litres

PREU 46.425euros.