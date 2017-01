El Govern exigeix que Santamaría respongui als 46 punts en la reunió amb Junqueras

En la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu, Munté ha afirmat que el Govern espera que, com a mínim, Santamaría no utilitzi l'excusa de l'última trobada a Madrid, on el govern espanyol argumentava estar en funcions per no donar resposta a les peticions de la Generalitat. "Ara ja no ho estan, i se suposa que hi ha una Operació Diàleg en marxa" , ha justificat la consellera.

Munté ha recordat que els 46 punts, l'últim dels quals és l'aposta pel referèndum, ja estan damunt la taula del govern espanyol des de l'abril, i no cal que Junqueras els torni a recordar. "Ja els tenen", ha insistit la portaveu de l'executiu, que ha lamentat que la resposta que ha donat Madrid fins ara "és igual a zero" .

El maquillatge de l'Operació Diàleg

Munté ha aprofitat per carregar contra la suposada Operació Diàleg de l'Estat espanyol per resoldre el procés de Catalunya. "Si ens hem de basar en les concrecions, les declaracions públiques, i els contactes entre consellers i ministres, no hi cap proposta ni concreció sobre la taula", ha criticat.

En aquest sentit, la portaveu ha recordat que entre els 46 punts entregats per Puigdemont a Rajoy n'hi ha que responen a sentències o compromisos adquirits per part del propi govern estatal. "És greu", ha justificat Munté, que ha conclòs que Madrid ha de demostrar amb accions i concrecions l'Operació Diàleg. "Per ara és maquillatge i prou, res de nou", ha finalitzat.

Reunió Puigdemont-Rajoy

Munté ha confirmat que no hi ha cap novetat pel que fa a una propera reunió entre Puigdemont i Rajoy. A més, ha deixat clar que "desconeix" si la trobada entre Junqueras i Santamaría d'aquesta tarda pot servir o no per a accelerar i desencallar la futura reunió entre els dos presidents. En tot cas, ha recordat que la trobada entre Junqueras i Santamaría era una petició del vicepresident català.