Gira internacional de l'ACM per articular els municipis de la República

Com ha de ser l'organització territorial de la futura República? L'Associació Catalana de Municipis ( ACM ) comença una gira internacional per saber com funcionen i s'articulen òrganicament diversos estats, principalment europeus, per a prendre'n nota i aplicar-ho en l'Estat català.

Buch ha explicat que després d'estar treballant tres anys en la Convenció Municipalista, l'ACM obre una nova etapa per visitar altres nacions de l'entorn per saber com funcionen i s'articulen. "Volem saber quines mesures han pres i quins resultats han obtingut, per aprendre el millor, i també per no cometre els errors que ells han comès". A més, l'ACM aprofitarà les visites a aquests països per explicar el procés sobiranista.



Així, l'entitat sobiranista pretén conèixer de ben a prop realitats d'organització interna d'altres països per enfocar l'estructura municipal de la futura República. A més, l'entitat també confia en "sortir de la cotilla i la gàbia de la normativa espanyola", en referència al sistema de comunitats autònomes de l'Estat. "Cal trencar amb el marc mental espanyol, si tenim un Estat propi volem dibuixar en un full en blanc, des de zero", ha conclòs.