L'entorn de Colau inscriu el nom Comuns al registre de partits del ministeri d'Interior

L'espai polític que estan construint En Comú Podem, Barcelona en Comú, ICV, Podem Catalunya i EUiA està en plena fase de debat i creació. Però l' entorn de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , ja ha inscrit al registre de partits del Ministeri de l'Interior espanyol una possible denominació: " Comuns ". Ara bé, fonts de la sala de màquines del partit no descarten "registrar altres marques" .

Tal i com apareix al web del ministeri, el nom el va enregistrar l'assessora de Comunicació de l'alcaldia a l'Ajuntament de Barcelona Marina López Planella. La inscripció es va fer el passat 5 de desembre, uns dies abans de la conferència on el líder d'En Comú Podem, Xavier Domènech, va destapar que 'Un país en comú' era el nom provisional que contemplaven els que treballen en la confluència.En canvi, aquesta denominació no consta inscrita al registre de partits polítics.

Comuns, en canvi, hi és, amb domicili social al carrer Mestres Casals i Martorell de Barcelona –prop del Centre Cultural El Born-, i amb tres cercles concèntrics una mica ovalats com a logotip. També consta que www.comuns.cat és la seva pàgina web, però el domini no està actiu.