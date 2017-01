L'ACM exigeix a Montoro que els municipis gestionin els seus estalvis

L'entitat vol que els ajuntaments de Catalunya siguin els qui decideixin en què s'inverteix l'estalvi que ells mateixos han generat. El 2015 aquest estalvi dels ajuntaments catalans era d'uns mil milions d'euros l liures i disponibles, que el govern espanyol ha utilitzat per quadrar el seu pressupost segons les exigències de la Unió Europea.

L'ACM exigeix que cada ajuntament decideixi el destí d'aquests diners i, a més, proposa que el 50% de l'estalvi (uns 500 milions d'euros) s'inverteixi en polítiques socials i ocupacionals. L'altra meitat seria per a inversions "necessàries" per a cada municipi, i no segons el que decideixi Montoro o l'Estat.

Buch, a més, ha anunciat que els diners disponibles per al 2017 podrien ser "molts més" perquè el romanent és molt més positiu.