El TC tanca la porta a les ponències conjuntes de JxSí i la CUP

La sentència, però, té efectes molt limitats, tal i com ha explicat la Mesa del Parlament. El fet és que cap de les tres ponències impulsades pels independentistes no estava funcionant, i les lleis en tràmit al Parlament sobre aquestes qüestions s’han impulsat com a proposició de llei a proposta de JxSí i la CUP. De fet, les tres lleis segueixen el seu tràmit parlamentari sense que cap grup no s'hagi oposat a la seva tramitació.

El Tribunal Constitucional ha resolt el recurs d’empara presentat per Ciudadanos, el PP i el PSC sobre la creació de tres ponències conjuntes al Parlament, creades per JxSí i la CUP, amb la finalitat de redactar les lleis de protecció social catalana, de règim jurídic i de l’administració tributària, i anul·la les ponències creades per a elaborar les lleis de desconnexió. De fet, Ciudadanos ja va fer pública la sentència a les portes de Nadal, però avui els lletrats del Parlament ho han comunicat a la Mesa.

Quins efectes pot tenir aquesta sentència en el funcionament del Parlament?

A la pràctica, no tindrà efectes a curt termini, però en un futur pot dificultar la creació de ponències conjuntes de JxSí i la CUP. Fonts de la cambra catalana remarquen que fins ara el TC no s’havia pronunciat sobre el funcionament intern dels parlaments, una qüestió que deixava a mans dels serveis jurídics i del reglament de cada cambra. En aquest sentit, la sentència del TC “no entra en el contingut de les ponències, sinó en la forma de la seva creació”, assenyalen. La sentència, per tant, només prohibeix la creació de ponències conjuntes en la creació de les quals no hi hagi absolutament tots els grups parlamentaris. I és que el recurs d’empara de PP, C’s i PSC assegurava que se’ls estava obligant a participar en ponències de desconnexió d’Espanya. Per contra, quan la Mesa del Parlament les va crear, inicialment amb Jxí i la CUP, es va fer tenint en compte que durant el funcionament de la ponència s’hi podrien incorporar altres grups parlamentaris que ho desitgessin, sense que fos cap obligació.

Ara bé, fonts parlamentàries remarquen que aquesta sentència en cap cas no impedeix el tràmit parlamentari de les lleis de desconnexió, i tampoc no evita, tot i que pugui crear jurisprudència en la creació de ponències conjuntes, que JxSí i la CUP puguin tenir iniciatives conjuntes, perquè existeix la via de les proposicions de llei.