Tardà: "Per desgràcia el referèndum no es podrà pactar, però serà legal"

"El referèndum no es podrà pactar, per desgràcia, però serà legal". Amb aquesta claredat s'ha manifestat el diputat d'ERC al Congrés, Joan Tardà, al Més 3/24, donant per tancada la possibilitat que es pugui pactar amb l'Estat la convocatòria d'un referèndum sobre la independència de Catalunya, perquè assenyala, l'únic és escenari possible de pacte seria que a Espanya hi hagués una majoria absoluta de Podemos: "I això no passarà, com a mínim, en els pròxims 12 anys. Ells saben que no podem esperar". Tardà ha assegurat que serà un referèndum unilateral: "El que farem és demostrar al món i a la societat espanyola que la unilateralitat és l'últim recurs de què disposem, però a la que ens hi han abocat".