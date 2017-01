Puigdemont: "Practicar la democràcia no sempre és fàcil ni còmode

| Ruben Moreno

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha lloat aquest dilluns el paper del periodisme a Catalunya assegurant que en els temps de la dictadura franquista ha estat l'aula dels ciutadans on van aprendre que "practicar la democràcia no sempre és fàcil i no sempre és còmode", un principi que considera vigent.

Ho ha dit a la presentació dels tres volums de l'obra 'Història del Periodisme de Catalunya', editada per Sàpiens en col·laboració amb la Generalitat i dirigida per Francesc Canosa, on el president ha dit que amb el periodisme "tot un país va aprendre que si la democràcia no es practicava no servia per a res".