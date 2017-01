El viceprimer ministre nord-irlandès dimiteix i demana eleccions

| Reuters

El viceprimer ministre d'Irlanda del Nord i número dos del partit nacionalista Sinn Féin, Martin McGuiness, ha presentat aquest dilluns la seva dimissió. En un comunicat, McGuiness ha assegurat que la primera ministra nord-irlandesa, Arlene Foster, a qui acusa de no voler investigar un possible cas de corrupció relacionat amb el Pla d'Incentius per a l'Energia Renovable, "s'ha negat a apartar-se", cosa que demostra "la seva arrogància" i perjudica "el Govern, l'Assemblea i tota la població". El fins ara viceprimer ministre també demana convocar unes eleccions "que permetin als ciutadans fer el seu propi judici".

McGuiness, que ocupa el càrrec de viceprimer ministre des del 2007, diu que pren la decisió de dimitir "amb profund pesar i reticència". El número dos del Sinn Féin i exlíder de l'Exèrcit Republicà Irlandès Provisional (IRA) va ser una de les figures clau durant el procés de pau amb la banda armada.