La CUP denuncia el "col·lapse indigne i precari" de les urgències hospitalàries

El grup parlamentari de la CUP ha volgut denunciar en una nota la situació "indigna i precària" del sistema sanitari català, i especialment el "col·lapse" del servei d'urgències . A més, els anticapitalistes consideren que actualment hi ha "una pressió sobre els treballadors i els pacients inacceptable" . Per a la diputada de la CUP Eulàlia Reguant la situació "no és excepcional ni està provocada pel virus de la grip, és la situació habitual que viuen des de 2010 hospitals i centres d'atenció primària i urgent de titularitat pública degut a les retallades". "Ni normal ni inevitable; la situació de les urgències hospitalàries té solució", ha conclòs.

En aquest sentit, la CUP considera que la situació actual no passa per activar el PIUC (Pla Integral d’Urgències de Catalunya) abans o després ara que s’està en fase d’epidèmia de la grip sinó per "revertir les retallades i un canvi estructural del sistema sanitari públic català" . Així, la situació actual per més que sigui habitual no creuen que es pugui considerar mai "normal perquè és un enorme risc per la salut i sobretot una denigració important per treballadors i pacients"

Per a la diputada de la CUP “és indispensable que es treballi per un canvi de model estructural on la planificació serveixi realment per donar les respostes adequades a les necessitats”. En aquest sentit, la CUP també apunta com a motiu del "col·lapse" el fet que residències i centres sociosanitaris derivin sistemàticament als pacients a hospitals, o a la falta de recursos en ambulàncies que no poden retornar a casa als pacients un cop obtenen l’alta mèdica a urgències, entre d’altres.

Així, els anticapitalistes consideren que la solució a les urgències hospitalàries passa, entre d’altres, per dotar de més recursos els diferents serveis d’atenció primària, continuada i urgent. És per això que la CUP demana "una actuació excepcional i urgent per revertir les retallades que han tingut impacte en les urgències". "Cal actuar de manera immediata sobre la situació d'emergència pel que hem dit abans, el risc que passi alguna desgràcia en el pitjor dels casos. El Govern, i en concret el Conseller de Salut, és responsable de totes les situacions de denigració i precarietat associades a aquesta situació anòmala i evitable a urgències, cada dia que no actuen per evitar-ho posen en risc la nostra salut", afirmen, tot afegint que també reclamen "la dotació de més recursos els diferents serveis d’atenció primària, continuada i urgent".

Mentre tot això no es doni, la CUP ha fet una crida a les direccions dels centres, treballadors, usuaris i veïns a la "reobertura de llits i plantes tancades, a que es mobilitzin per acabar amb aquesta situació de denigració, i a que s'ocupi en cas que sigui possible les plantes tancades i que es reobrin els llits, etc".